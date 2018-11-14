В Киеве блондинка изрубила топором элитный автомобиль

В Киеве блондинка, вооруженная баллончиком краски и топором, напала на элитный автомобиль. Изуродовав дорогой родстер, барышня в розовом пальто спешно покинула место преступления на другой машине.

В сети появилась видеозапись инцидента, произошедшего накануне в центре украинской столицы. Девушку со светлыми волосами и в розовом пальто возле белого родстера сняли очевидцы.

Сперва блондинка пишет на боку элитного белого автомобиля синей краской из баллончика оскорбительное слово, пинает авто ногами, затем достает топор и начинает рубить капот и лобовое стекло. Изуродовав родстер, она садится в другую машину и уезжает. Очень похоже на месть оскорбленной барышни неверному возлюбленному.