Американская армия будет оснащена боевыми лазерами

Замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил, что американская армия в ближайшем будущем будет оснащена боевыми лазерами. Предполагается, что данное оружие будет получено в течение нескольких лет.

Гриффин сообщил об этом в рамках своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В Пентагоне также отметили, что создание данного типа оружия потребует увеличения финансирования примерно в три-четыре раза, передает РИА "Новости".

Кроме того, уточняется, что американские военные для конструирования военной техники, которая может выводить из строя беспилотники врагов, планируют применять мощное микроволновое излучение.