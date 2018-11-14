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Американская армия будет оснащена боевыми лазерами
14 ноября 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра обороны США Майкл Гриффин заявил, что американская армия в ближайшем будущем будет оснащена боевыми лазерами. Предполагается, что данное оружие будет получено в течение нескольких лет.
Гриффин сообщил об этом в рамках своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. В Пентагоне также отметили, что создание данного типа оружия потребует увеличения финансирования примерно в три-четыре раза, передает РИА "Новости".
Кроме того, уточняется, что американские военные для конструирования военной техники, которая может выводить из строя беспилотники врагов, планируют применять мощное микроволновое излучение.
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