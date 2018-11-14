В Раде придумали грозящий изоляцией ДНР и ЛНР способ решения проблемы Донбасса
14 ноября 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Верховной Раде назвали альтернативу соглашениям об урегулировании конфликта на востоке Украины, заключенным в Минске. По данному вопросу высказалась Оксана Сыроед, заместитель председателя парламента соседнего государства.
Согласно точке зрения депутата, Украина в целях решения проблемы Донбасса должна изолировать восставший против Киева регион, предварительно забрав оттуда «наших людей». На границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР необходимо соорудить стены и вырыть рвы, чтобы не было «никакого свободного движения», процитировало Оксану Сыроед отечественное интернет-издание ФАН.
Ранее в среду сообщалось, что на Украине озвучили рецепт быстрой победы над республиками Донбасса. По словам киевского комбата Андрея Червеня, для завоевания территорий ДНР и ЛНР нужно перекрыть границу с Российской Федерацией.
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