В Верховной Раде назвали альтернативу соглашениям об урегулировании конфликта на востоке Украины, заключенным в Минске. По данному вопросу высказалась Оксана Сыроед, заместитель председателя парламента соседнего государства.

Согласно точке зрения депутата, Украина в целях решения проблемы Донбасса должна изолировать восставший против Киева регион, предварительно забрав оттуда «наших людей». На границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР необходимо соорудить стены и вырыть рвы, чтобы не было «никакого свободного движения», процитировало Оксану Сыроед отечественное интернет-издание ФАН.

Ранее в среду сообщалось, что на Украине озвучили рецепт быстрой победы над республиками Донбасса. По словам киевского комбата Андрея Червеня, для завоевания территорий ДНР и ЛНР нужно перекрыть границу с Российской Федерацией.