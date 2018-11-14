США могут отложить рассмотрение новых санкций в отношении России

Сегодня стало известно, что конгресс США может отложить рассмотрение новых санкций в отношении России. Сенаторы не исключили, что голосование по данной инициативе будет перенесено на будущий год.

В августе на рассмотрение верхней палаты конгресса был внесен законопроект, в котором содержался ряд антироссийских мер, в частности, санкции против нового госдолга России. Кроме того, в документе указывались ограничения в отношении политиков и предпринимателей из РФ.

Как сообщает агентство Блумберг, сейчас американских сенаторов больше занимают вопросы о государственных расходах, законе о сельском хозяйстве, а также кандидатах на пост судьи. Именно поэтому решение вопроса о санкциях могут отложить.