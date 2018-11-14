В Европарламенте в среду, 14 ноября, предложили разработать нормативно-правовую базу для того, чтобы эффективно противостоять "гибридной войне" из-за агрессивных действий Российской Федерации.

ЕП представил рекомендации к резолюции 2016 года, в которой содержится информация о противодействии российским СМИ. В документе говорится, что необходимость создания вышеуказанной нормативно-правовой базы возникла из-за применения Россией приемов кибернетической и информационной войны.