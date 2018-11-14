Клинцевич ответил на обвинения НАТО в адрес России из-за сбоя GPS

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал обвинения, выдвинутые со стороны НАТО в адрес российских военных в сбоях работы спутниковых навигационных систем во время учений Trident Juncture.

Ранее со стороны НАТО прозвучали обвинения в адрес России в сбоях работы спутниковых навигационных систем во время учений Trident Juncture. По мнению военных альянса, в этом виноваты российские военнослужащие, которые «что-то делали» на Кольском полуострове.

«Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками. Я не говорю, что все было сделано намеренно, чтобы потом обвинить в этом российскую сторону. Просто определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к экстремальной ситуации. Элементарный непрофессионализм», - оценил ситуацию Франц Клинцевич.

«А потом сработал стереотип: виноваты русские. Это – чисто политическое решение. Военная составляющая в нем отсутствует напрочь. А вообще такие учения вблизи наших границ лучше не проводить», - добавил сенатор.