Отечественный политолог Богдан Безпалько рассказал, почему Украина превратилась в самую бедную страну на Европейском континенте. Слова аналитика приведены в заметке, появившейся в российском сегменте интернета.

В прошлом месяце были опубликованы результаты исследования Международного валютного фонда, свидетельствующие о том, что Украина уступила Молдавии по показателю ВВП на душу населения. Граничащую с Россией бывшую советскую республику признали беднейшим государством на территории Европы.

Богдан Безпалько, ставший собеседником портала «ПолитПазл», назвал в качестве причины экономических проблем Киева разрыв связей с РФ. Аналитик обратил внимание, что падение украинского ВВП, произошедшее после свержения президента Виктора Януковича, составило около 100 млрд долларов. Согласно оценке Безпалько, если темпы роста экономики Украины будут достигать 2-3% в год, уровня 2013-го стране удастся достичь только через много лет.