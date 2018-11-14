Трамп: публикация в NYT о секретных ракетных базах КНДР является лживой

Американский лидер Дональд Трамп жестко высказался о публикации в газете The New York Times, авторы которой сообщили, что северокорейская ракетная программа продолжает активно развиваться.

Трамп раскритиковал данный материал и отметил, что информация о работе КНДР над секретными ракетными базами является лживой, передает "Свободная пресса".

По словам президента США, американским властям все известно об объектах, которые указали в статье журналисты. Подчеркивается, что ничего нового или необычного на данных базах не происходит. Дональд Трамп пообещал первым рассказать людям, если что-то "пойдет не так".