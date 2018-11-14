Трамп: публикация в NYT о секретных ракетных базах КНДР является лживой
14 ноября 2018, 09:07 [ «Аргументы Недели» ]
Американский лидер Дональд Трамп жестко высказался о публикации в газете The New York Times, авторы которой сообщили, что северокорейская ракетная программа продолжает активно развиваться.
Трамп раскритиковал данный материал и отметил, что информация о работе КНДР над секретными ракетными базами является лживой, передает "Свободная пресса".
По словам президента США, американским властям все известно об объектах, которые указали в статье журналисты. Подчеркивается, что ничего нового или необычного на данных базах не происходит. Дональд Трамп пообещал первым рассказать людям, если что-то "пойдет не так".
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