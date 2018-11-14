Принц Чарльз сегодня отмечает 70-летие

Королевская семья Великобритании снялась в новой фотосессии, приуроченной к 70-летию принца Чарльза, которое он отмечает сегодня. Снимки были сделаны в саду Кларенс Хаус рядом с особняком принца.

Британская королевская семья ведет активную общественную деятельность. Не так давно принц Гарри с супругой Меган Маркл вернулись из первой после их свадьбы совместной деловой поездки, а буквально на днях члены королевской семьи почти в полном составе приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Первой мировой войны.

После этого британская монаршая фамилия взяла небольшую паузу. Новое появление на публике должно состояться сегодня, в день 70-летия принца Чарльза, пишет «Телепрограмма».

Его королевское высочество принц Чарльз Филипп Артур Джордж, принц Уэльский, родился в 1948 году, спустя год после того, как принцесса Елизавета Йоркская вышла замуж за Филиппа Маунтбаттена. В честь его рождения был произведен 41 артиллерийский залп, а морякам выдали двойную порцию рома.

По отцу принц Чарльз является прапраправнуком российского императора Николая I. Кроме того, он единственный в стране обладает правом применить ядерное оружие в мирное время, согласно британскому законодательству.