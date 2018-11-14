Украинский комбат озвучил рецепт быстрой военной победы над армиями ДНР и ЛНР

На Украине назвали рецепт быстрой военной победы над ополчением самопровозглашенных ДНР и ЛНР. По данному вопросу в разговоре с представителями прессы высказался Андрей Червень, командир одного из националистических батальонов.

Червень отметил, что считает силовой вариант возвращения Донбасса в состав украинского государства «абсолютно возможным». По словам комбата, военный путь разрешения конфликта предусматривает «контроль над границей». Он необходим, чтобы Россия не смогла прийти на помощь армиям ДНР и ЛНР, отметил собеседник журналистов.

Согласно точке зрения Андрея Червеня, после установления контроля над границей Вооруженные силы Украины смогут одержать победу над противником в течение двух-трех недель. Возможности, которыми располагают ВСУ, позволяют на это рассчитывать, процитировало комбата агентство «Новороссия».