СМИ: Трамп и Мэй поругались по телефону из-за Ирана

Утром в среду, 14 ноября, стало известно, что президент США Дональд Трамп поругался по телефону премьер-министром Британии Терезой Мэй. Согласно последней информации, причиной ссоры политиков стал Иран.

Уточняется, что резкий разговор Трампа и Мэй касался позиции Лондона по отношению к деятельности иранских властей, передает "Газета.Ru".

Якобы американский лидер отчитал британского премьер-министра за недостаточные усилия в сфере сдерживания Ирана. Также сообщается, что Трамп в беседе с Мэй выразил свое недовольство несправедливостью торговых соглашений между США и странами Европы, уточняет Mediaite.