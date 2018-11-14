СМИ: Трамп и Мэй поругались по телефону из-за Ирана
14 ноября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в среду, 14 ноября, стало известно, что президент США Дональд Трамп поругался по телефону премьер-министром Британии Терезой Мэй. Согласно последней информации, причиной ссоры политиков стал Иран.
Уточняется, что резкий разговор Трампа и Мэй касался позиции Лондона по отношению к деятельности иранских властей, передает "Газета.Ru".
Якобы американский лидер отчитал британского премьер-министра за недостаточные усилия в сфере сдерживания Ирана. Также сообщается, что Трамп в беседе с Мэй выразил свое недовольство несправедливостью торговых соглашений между США и странами Европы, уточняет Mediaite.
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