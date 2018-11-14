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Закон о создании агентства по кибербезопасности принят конгрессом США

14 ноября 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]

Закон о создании агентства по кибербезопасности принят конгрессом США
фото: pixabay.com

Утром в среду стало известно, что нижняя палата конгресса США проголосовала за создание отдельного агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в министерстве внутренней безопасности.

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Ранее данный документ был согласован верхней палатой. Теперь эту бумагу должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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