Закон о создании агентства по кибербезопасности принят конгрессом США

Утром в среду стало известно, что нижняя палата конгресса США проголосовала за создание отдельного агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры в министерстве внутренней безопасности.

Как уточнили 14 ноября в МВБ, картина киберугроз в настоящий момент постоянно меняется, вследствие чего США следует занимать должную позицию для защиты инфраструктуры страны не только от физических, но и от цифровых угроз. Подчеркивается, что пришло правильное время для создания агентства по кибербезопасности, передает РИА "Новости".

Ранее данный документ был согласован верхней палатой. Теперь эту бумагу должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.