Вооруженные силы Украины саботировали план киевского политического и военного руководства по срыву выборов в самопровозглашенной ДНР. Соответствующее заявление на брифинге для представителей прессы сделал Эдуард Басурин.

Как отметил спикер армии непризнанного государства, в минувшее воскресенье, когда на территории республики работали избирательные участки, противник значительно снизил количество обстрелов. По словам Басурина, подобное поведение бойцов ВСУ свидетельствует о том, что они отказались участвовать в реализации плана своего командования по срыву голосования.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киеве рассказали о силе, которая гарантирует возвращение отколовшегося от Украины Донбасса в состав страны. На эту тему высказался украинский лидер Петр Порошенко, прокомментировавший выборы в ДНР и ЛНР.