Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия

Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния, где вторую неделю бушуют лесные пожары, зоной стихийного бедствия. Об этом глава Вашингтона сообщил на своей странице в Twitter.

"Только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия", - написал американский лидер, говоря об охваченном огнем штате Калифорния.

Трамп сообщил, что тем самым надеется облегчить страдания жителей и заявил, что пройдет с ними весь этот нелегкий путь: "Боже, благослови пострадавших и их семьи".

Как ранее сообщали АН, во вторник утром стало известно, что количество погибших в ходе лесных пожаров в Калифорнии, полыхающих шестой день, продолжает расти.

Огонь не щадит ни простых местных жителей, ни голливудских звезд. Накануне стало известно, что в результате пожаров известный киноактер Джерард Батлер лишился виллы.

I just approved an expedited request for a Major Disaster Declaration for the State of California. Wanted to respond quickly in order to alleviate some of the incredible suffering going on. I am with you all the way. God Bless all of the victims and families affected.