Три возможные причины новой мировой войны обозначил американский аналитик

Обозначены три возможные причины начала нового глобального конфликта на Земле. Соответствующее заявление некоторое время назад сделал Даниэль Эллсберг, эксперт из Соединенных Штатов.

Согласно точке зрения аналитика, которого процитировал сайт u-news24.com, противостояние может спровоцировать фейковая информация, появившаяся в СМИ, например, сообщение о теракте в одной из мировых столиц. Кроме того, в числе вероятных причин Третьей мировой Эллсберг назвал сбой в электронике и необдуманный приказ.

Эксперт добавил, что арсенал, накопленный наиболее развитыми в военном отношении государствами, значительно превышает их оборонные потребности. В случае начала конфликта человечество будет уничтожено в течение нескольких дней, полагает Даниэль Эллсберг.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший израильский разведчик Яков Кедми заявил о подготовке США к блицкригу против Российской Федерации.