На Украине нашли союзника в вероятном противостоянии с Россией в Черном море
13 ноября 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
В случае начала противостояния России и Украины в Черном море на стороне Киева выступит Североатлантический альянс. Это следует из заявления, которое сделал Степан Полторак, глава Минобороны соседнего государства.
В беседе с представителями СМИ министр обвинил Москву в недружественных действиях на Азове, в частности, задержании украинских кораблей. По словам Полторака, в Киеве сделали выводы из сложившейся ситуации и готовы к аналогичной «агрессии» в Черном море. Чиновник выразил уверенность, что в случае противостояния поддержку Украине окажет блок НАТО, имеющий доступ к акватории, пишет «ПолитНавигатор».
Ранее в Госдуме прокомментировали сообщение армии ДНР, согласно которому украинские военные планируют потопить в Азовском море иностранные суда. По данному вопросу высказался парламентарий Дмитрий Новиков.
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