На Украине нашли союзника в вероятном противостоянии с Россией в Черном море

В случае начала противостояния России и Украины в Черном море на стороне Киева выступит Североатлантический альянс. Это следует из заявления, которое сделал Степан Полторак, глава Минобороны соседнего государства.

В беседе с представителями СМИ министр обвинил Москву в недружественных действиях на Азове, в частности, задержании украинских кораблей. По словам Полторака, в Киеве сделали выводы из сложившейся ситуации и готовы к аналогичной «агрессии» в Черном море. Чиновник выразил уверенность, что в случае противостояния поддержку Украине окажет блок НАТО, имеющий доступ к акватории, пишет «ПолитНавигатор».

Ранее в Госдуме прокомментировали сообщение армии ДНР, согласно которому украинские военные планируют потопить в Азовском море иностранные суда. По данному вопросу высказался парламентарий Дмитрий Новиков.