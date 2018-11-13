Аксенов рассказал о провокациях Украины и влиянии санкций на Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что у жителей республики выработался "иммунитет" к попыткам Украины разжечь на полуострове межнациональную и межрелигиозную рознь. Крым вошел в состав Российской Федерации в 2014 году по результатам референдума.

Более 90 процентов крымчае и севастопольцев проголосовали тогда за воссоединение с Россией. Но Киев регулярно пытается устроить провокации. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, информационная война против России и Крыма будет продолжаться, а для атаки может быть использован любой повод. Он отметил, что это доказала беда в Керчи.

Как подчеркнул Аксенов, Крым должен быть готов отразить украинскую агрессию в любой момент и в любых ее проявлениях. Он полагает, что республиканские спецслужбы действуют в этом плане очень профессионально, и крымское сообщество показывает высокий уровень "фейкоустойчивости".

По мнению Аксенова, очень важна профилактическая работа - прежде всего с молодежью. "Воспитание патриотизма, живого чувства своей причастности к истории России, к ее победам, к великим делам наших предков и современников", - сказал глава Крыма в интервью ФБА "Экономика сегодня".

По поводу влияния санкций на Крым Аксенов сказал: "Иностранных инвесторов в Крыму при Украине практически не было из-за тотальной коррумпированности украинской власти. Так что наша республика из-за санкций особо ничего не потеряла в плане экономики".

По данным главы Крыма, сейчас интерес к полуострову знаистельно возрос. После воссоединения с Россией в Крыму побывали делегации из разных стран мира, в том числе европейских. Это политики, бизнесмены, общественные деятели, представители экспертного сообщества, СМИ.

Аксенов привел цифра по итогам прошлого года: в Крыму зарегистрировано около 3 тыс. юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и граждане из 33 стран. "Но в абсолютных цифрах доля иностранных инвестиций пока невелика. Мы рассчитываем на отечественного инвестора", - заключил Сергей Аксенов.