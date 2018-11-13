Израильские ВВС нанесли удар по зданию военной разведки ХАМАС
13 ноября 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Армия обороны Израиля опубликовала ролик, демонстрирующий уничтожение объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее, как уже сообщали АН, стороны обменялись ракетными ударами.
"Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по зданию, которое принадлежит Вооруженным силам ХАМАС и военной разведке вооруженного крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что уничтоженное здание использовалось организацией в разведывательных целях. Кроме того, по информации израильских военных, в здании находился склад с оружием.
Накануне истребители Армии обороны Израиля (IDF) нанесли авиаудары по различным целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.
We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.
This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.
Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес