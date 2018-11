Израильские ВВС нанесли удар по зданию военной разведки ХАМАС

Армия обороны Израиля опубликовала ролик, демонстрирующий уничтожение объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее, как уже сообщали АН, стороны обменялись ракетными ударами.

"Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по зданию, которое принадлежит Вооруженным силам ХАМАС и военной разведке вооруженного крыла ХАМАС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уничтоженное здание использовалось организацией в разведывательных целях. Кроме того, по информации израильских военных, в здании находился склад с оружием.

Накануне истребители Армии обороны Израиля (IDF) нанесли авиаудары по различным целям в секторе Газа в ответ на обстрелы со стороны палестинских боевиков.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9