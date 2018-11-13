Американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил во вторник, 13 ноября, что США располагают средствами для того, чтобы остановить строительство магистрального газопровода "Северный поток – 2".

Дипломат подчеркнул, что данный проект поставит европейские страны в весьма уязвимое положение, а это значит, что США тоже станут уязвимыми. Сондленд при выступлении в Брюсселе отметил, что Вашингтон не хочет, чтобы из-за кризиса зимой внезапно отключился газ, передает РИА "Новости".

По словам посла, если в ЕС не осознают данную логику, то американский лидер может применить большое количество различных инструментов, имеющихся в распоряжении властей США. Перечислять их Гордон Сондленд, однако, отказался.