Посол США при ЕС: Вашингтон ждет от Европы новых санкций против России

Посол Соединенных Штатов Америки при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что ЕС в ближайшем будущем введет новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации.

Дипломат, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что европейские государства примут новые санкции против России и поддержат США в проведении данной политики, ответил утвердительно.

Как сообщает РИА "Новости", Сондленд подчеркнул, что на Западе в настоящий момент существует большое недовольство действиями РФ. Журналисты попытались узнать, что может стать причиной введения новых ограничений, однако посол не стал уточнять, отметив, что "список большой".