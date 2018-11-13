Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны

На Украине рассказали, какая сила гарантирует возвращение территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль киевских властей. По данному вопросу высказался президент соседнего государства Петр Порошенко.

Как пишет РИА Новости, политик прокомментировал выборы, состоявшиеся в республиках на прошлой неделе. Порошенко подчеркнул, что итоги голосования не будут признаны многими странами, в числе которых Соединенные Штаты и Великобритания.

Кроме того, украинский лидер назвал ДНР и ЛНР «незаконно оккупированными территориями». Гарантом их «освобождения», согласно заявлению Петра Порошенко, является армия, имеющаяся в распоряжении Киева.

Ранее во вторник сообщалось, что в Донецке рассказали об использовании украинскими силовиками запрещенных военных методов в ходе вооруженного конфликта на востоке страны.