Киев назвал гаранта возвращения сражающегося с Украиной Донбасса в состав страны
13 ноября 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине рассказали, какая сила гарантирует возвращение территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР под контроль киевских властей. По данному вопросу высказался президент соседнего государства Петр Порошенко.
Как пишет РИА Новости, политик прокомментировал выборы, состоявшиеся в республиках на прошлой неделе. Порошенко подчеркнул, что итоги голосования не будут признаны многими странами, в числе которых Соединенные Штаты и Великобритания.
Кроме того, украинский лидер назвал ДНР и ЛНР «незаконно оккупированными территориями». Гарантом их «освобождения», согласно заявлению Петра Порошенко, является армия, имеющаяся в распоряжении Киева.
Ранее во вторник сообщалось, что в Донецке рассказали об использовании украинскими силовиками запрещенных военных методов в ходе вооруженного конфликта на востоке страны.
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