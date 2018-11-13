Эксперт оценил требование Ляшко к Порошенко включить отопление на Украине

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказался о призыве депутата Верховной рады Олега Ляшко к президенту Украины Петра Порошенко "немедленно решить проблему с отоплением".

Ранее Ляшко заявил, что если в домах украинцев не станет тепло, то украинские президент и премьер-министры должны уйти в отставку. По мнению Охрименко, данное заявление политика может быть связано с грядущими выборами на Украине.

В беседе с RT эксперт отметил, что подобные высказывания непременно дадут Олегу Ляшко дополнительные голоса в рамках избирательного процесса. Отмечается, что функции по включению отопления не возложены на высшее руководство – ими занимаются более "приземленные структуры". Именно поэтому можно сделать вывод, что слова депутата являются чистейшим пиаром.

Специалист напомнил, что Ляшко являлся одним из участников "Майдана", после которого к власти пришло действующее руководство Украины.