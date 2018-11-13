Оглашено имя возможного победителя Порошенко на выборах украинского президента

Комик Владимир Зеленский имеет очень хорошие шансы победить на выборах президента Украины, которые должны пройти весной следующего года. C таким заявлением выступил киевский журналист Антон Розенвайн.

По словам представителя СМИ, на данный момент он не видит кандидатов, способных обойти Зеленского во втором туре выборов. Действующий глава государства Петр Порошенко не сможет взять верх над артистом, подчеркнул Розенвайн.

Журналист добавил, что за Владимиром Зеленским «стоит серьезный ресурс» в виде Игоря Коломойского. Украину ждет «безраздельное правление» этого бизнесмена, если его протеже удастся занять президентское кресло, спрогнозировал Розенвайн в разговоре с «ПолитНавигатором».

Зеленский пока не сделал официального заявления по поводу своего выдвижения на выборы. Ранее сообщалось, что возможное участие артиста в кампании стало темой одного из номеров украинского комедийного шоу «Вечерний квартал».