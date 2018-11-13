Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объяснил, почему власти США мешают созданию "Северного потока – 2". Политик заявил, что Вашингтон подрывает сотрудничество РФ и Европы.

По словам Железняка, действия США и Украины, которые пытают воспрепятствовать реализации данного проекта, являются очередным витком кампании по подрыву совместной работы России и европейских стран в области энергетики.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на слова политика, ключевой задачей Вашингтона является сдерживание деятельности России как сильнейшего конкурента на рынке Европы. Украина же – всего лишь "расходный материал" в большой игре США, считает член комитета Госдумы по международным делам. Он убежден, что американцев не волнует жизнь украинцев, которые замерзают в своих домах без отопления.