Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков посмеялся над высказыванием министра энергетики США Рика Перри о том, что Украина в будущем может стать "европейским Техасом".

Соответствующее заявление глава американского ведомства сделал в рамках встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным. Перри подчеркнул, что Украина имеет большой потенциал в сфере поиска и добычи газа, вследствие чего страна сможет стать ключевым поставщиком в сфере ввоза сжиженного газа в Европу через Польшу, передает kp.ru.

Пушков в свою очередь отметил, что Украине не удастся это сделать. По словам сенатора, Перри, вероятно, разбирается в энергетике, а вот об Украине он ничего не знает. Политик заметил, что украинцам сначала нужно включить отопление в домах, чтобы люди зимой не замерзли, а потом можно подумать и о "превращении" в Техас.