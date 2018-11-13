Мелания Трамп поделилась впечатлениями от встречи первых леди в Париже

Первая леди США Мелания Трамп во вторник поделилась своими впечатлениями от встречи первых леди в Париже. Супруга американского лидера Дональда Трампа вместе с мужем на днях побывала во Франции.

Глава Соединенных Штатов Америки и его жена присутствовали на торжественных мероприятиях в Париже в честь 100-летия с момента окончания Первой мировой войны. Мелания Трамп призналась, что провела прекрасный день в Версале вместе с другими первыми леди, передает портал Газета.Ru.

Супруга Дональда Трампа также отметила на своей страничке в социальной сети Twitter,, что политики прибыли в столицу Франции, в частности, для того, чтобы размышлять о прошлом и чествовать будущее.