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Количество погибших при пожарах в Калифорнии вновь увеличилось
13 ноября 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник утром стало известно, что количество погибших в ходе лесных пожаров в Калифорнии вновь увеличилось. В американском штате уже шестой день бушует пламя, уничтожающее все на своем пути.
Шериф округа Бьютт сообщил, что сотрудникам пожарной охраны удалось обнаружить тела еще тринадцати местных жителей. Таким образом, число жертв возросло до 42 человек, передает "Свободная пресса". Подчеркивается, что этот лесной пожар стал самым разрушительным за всю историю США.
Известно также, что общая площадь возгорания превысила 450 квадратных километров. Специалисты локализовали пламя на 25 процентах территории, сообщает ТАСС.
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