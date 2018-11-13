Депутат Верховной рады Олег Ляшко обратился к президенту страны Петру Порошенко и премьеру Виктору Гройсману с требованием. Политик заявил, что они должны включить отопление в украинских городах.

Ляшко подчеркнул, что Порошенко и Гройсман обязаны принять меры и "немедленно включить людям газ", передает утром во вторник, 13 ноября, RT.

По словам депутата, миллионы украинцев не должны быть жертвами непрофессионализма властей страны, а также их "безответственности, аморальности и нечестности". Олег Ляшко заметил, что люди вынуждены переживать чрезвычайную ситуацию из-за холода в домах.