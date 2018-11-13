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Появилось предсказание «наследницы Ванги» о новом Майдане на Украине в 2019 году
13 ноября 2018, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]
Украину в 2019 году ждет новый Майдан. Об этом заявила французский экстрасенс Каеде Убер, говорится в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.
Как пишет «Колмово.ру», Убер, которую в прессе окрестили «наследницей Ванги», предсказала, что в следующем году в граничащем с Россией государстве вновь произойдут беспорядки. РФ же, напротив, «продолжит процветать». Нестабильность курса рубля, ожидающаяся в 2019-м, не помешает укреплению страны, процитировало Каеде Убер издание.
На Украине будущей весной состоятся президентские выборы. Ранее на текущей неделе СМИ сообщили о провале плана Петра Порошенко по переизбранию на пост главы государства. Согласно данным журналистов, Порошенко и его команда рассчитывали с помощью агитации против Юлии Тимошенко снизить рейтинг политика, лишив ее возможности выйти во второй тур. Соцопросы свидетельствуют, что, несмотря на усилия штаба действующего президента, руководитель партии «Батькивщина» остается лидером предвыборной гонки.
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