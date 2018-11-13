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СМИ: Трамп планирует уволить министра внутренней безопасности США

13 ноября 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: Трамп планирует уволить министра внутренней безопасности США
фото: globallookpress.com

В СМИ появилась информация о том, что американский лидер Дональд Трамп планирует уволить министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Якобы политик недоволен ее работой на этой должности.

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Не исключено, что об отставке Нильсен будет объявлено уже на этой неделе. Источники в Белом доме отметили, что Трамп не планирует откладывать приказ о ее увольнении, передает ФБА "Экономика сегодня". Уточняется, что президент США постоянно критиковал министра внутренней безопасности.

Как отмечает издание The Washington Post, сама Кирстен Нильсен не слишком довольна складывающейся ситуацией. Ее команда также убеждена, что Дональд Трамп не осознает всех нюансов иммиграционной политики.

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