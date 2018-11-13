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В ДНР рассказали о запрещенных военных методах противостоящих республике ВСУ
13 ноября 2018, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины применяют в Донбассе запрещенные военные методы. С таким заявлением некоторое время назад выступила Дарья Морозова, омбудсмен самопровозглашенной ДНР.
В качестве примера нарушения киевскими силовиками международного права Морозова привела инцидент, произошедший на минувшей неделе в поселке Старомихайловка. Расположенные там жилые постройки атаковал беспилотник ВСУ. Как отметила омбудсмен, украинская сторона уже не в первый раз использует дроны против гражданского населения.
По словам Дарьи Морозовой, она рассказала о военных преступлениях ВСУ в обращениях, которые были посланы в международные инстанции. Омбудсмен выразила надежду на то, что это поможет урегулировать ситуацию, пишет сайт news-front.info.
Ранее сообщалось, что украинский политик Виктор Медведчук назвал условия успешной реализации плана прекращения войны в Донбассе.
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