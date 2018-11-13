Бывший украинский подполковник сообщил подробности о подготовке терактов в Крыму
13 ноября 2018, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ утром появились подробности о подготовке терактов в 2016 году на территории Крыма. Соответствующие данные в рамках допроса предоставил украинский подполковник в отставке Георгий Абдиллаев.
Согласно последней информации, Абдиллаев был задержан за сопротивление сотрудникам полиции на границе в Брянской области. Как сообщает телеканал "Россия 24", подполковник в отставке из управления специального резерва главного управления разведки Украины сообщил, что теракты в Крыму, предотвращенные ФСБ, планировали осуществить начальник отдела спецразведки Александр Громов, глава спецрезерва страны Максим Шаповал, а также рядовой сотрудник отдела украинской спецразвдеки Кирилл Буданов. Последний якобы должен был стать исполнителем диверсий.
Напомним, в августе 2016 года сотрудники ФСБ сообщили о предотвращении нескольких терактов на территории полуострова. Атаки планировалось осуществить на критически важные элементы жизнеобеспечения и инфраструктуры Крыма.
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