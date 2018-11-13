Мэй: необходимо провести срочную реформу ВТО

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй убеждена в необходимости проведения срочной реформы ВТО. Об этом политик заявила накануне в рамках своего выступления на банкете лорда-мэра в Сити.

Мэй подчеркнула, что следует тщательно проанализировать, какие правила четко соблюдаются, а какие следует доработать. Кроме того, по ее словам, необходимо существенно усилить прозрачность деятельности ВТО, передает РИА "Новости". Британский политик убеждена, что данная организация должна претерпеть изменения, чтобы в полной мере отвечать реалиям современности и учитывать интересы интернет-услуг.

"Мы живем в период невероятной технической трансформации", — заключила Тереза Мэй.