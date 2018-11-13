Глава министерства энергетики США Рик Перри высказался против создания "Северного потока – 2". Кроме того, руководитель ведомства пообещал Украине поддержку и предоставление собственных запасов энергии.

Перри сообщил об этом на своей страничке в социальной сети на Twitter, сопроводив текст фотографиями, которые были сделаны на встрече с президентом Украины Петром Порошенко. Глава минэнерго США поблагодарил украинского лидера за "стремление к диверсификации источников энергии".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр энергетики Соединенных Штатов Ник Перри побеседовали и договорились сообща препятствовать строительству "Северного потока – 2".