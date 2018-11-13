Пушков оценил слова Порошенко о бедности на Украине
13 ноября 2018, 07:07 [ «Аргументы Недели» ]
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался о словах президента Украины Петра Порошенко насчет того, что его страна является одной из самых бедных в Европе.
По мнению политика, украинский лидер решил таким способом публично признать "истинное состояние" страны. Сенатор на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что до 2014 года Украина находилась на нормальном уровне развития, а нынешнее ее состояние стало расплатой за Майдан, государственный переворот, потерю Крыма, разрыв отношений с РФ, русофобию и курс на евроинтеграцию.
"У всего есть цена", — резюмировал Алексей Пушков.
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