Пушков оценил слова Порошенко о бедности на Украине

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался о словах президента Украины Петра Порошенко насчет того, что его страна является одной из самых бедных в Европе.

По мнению политика, украинский лидер решил таким способом публично признать "истинное состояние" страны. Сенатор на своей страничке в социальной сети Twitter отметил, что до 2014 года Украина находилась на нормальном уровне развития, а нынешнее ее состояние стало расплатой за Майдан, государственный переворот, потерю Крыма, разрыв отношений с РФ, русофобию и курс на евроинтеграцию.

"У всего есть цена", — резюмировал Алексей Пушков.