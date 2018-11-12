Боевики ИГ планировали теракт на российской военной базе в Таджикистане

Боевики террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России, планировали осуществить взрыв в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе (Таджикистан). Спецслужбы Таджикистана смогли предотвратить теракт.

Источник в ГКНБ Таджикистана сообщил, что группа террористов была задержана 4 ноября. Главарем называется житель города Вахдата, который ранее находился в Киргизии и Иране, а затем через территорию Турции перебрался в Сирию и там воевал на стороне ИГ.

Допрос главаря боевиков происходил недалеко от 201-й российской военной базы в Гипроземгородке в Душанбе. По данным свидетелей допроса, арестованный утверждал, что они «собирались устроить взрыв на военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ», - сообщает интернет-издание vz.ru.

По словам очевидцев, задержанный мужчина также сказал, что их целью была комендатура военной базы. Всего арестованы 12 подозреваемых в подготовке взрыва в комендатуре.

Напомним, на прошлой неделе в одной из колоний в Таджикистане заключенный сторонник ИГ поднял бунт. При подавлении волнения были убиты 13 осужденных.