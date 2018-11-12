Боевики ИГ планировали теракт на российской военной базе в Таджикистане
12 ноября 2018, 21:26 [ «Аргументы Недели» ]
Боевики террористической организации «Исламское государство», запрещенной в России, планировали осуществить взрыв в комендатуре 201-й российской военной базы в Душанбе (Таджикистан). Спецслужбы Таджикистана смогли предотвратить теракт.
Источник в ГКНБ Таджикистана сообщил, что группа террористов была задержана 4 ноября. Главарем называется житель города Вахдата, который ранее находился в Киргизии и Иране, а затем через территорию Турции перебрался в Сирию и там воевал на стороне ИГ.
Допрос главаря боевиков происходил недалеко от 201-й российской военной базы в Гипроземгородке в Душанбе. По данным свидетелей допроса, арестованный утверждал, что они «собирались устроить взрыв на военной базе за то, что русские в Сирии воюют против ИГ», - сообщает интернет-издание vz.ru.
По словам очевидцев, задержанный мужчина также сказал, что их целью была комендатура военной базы. Всего арестованы 12 подозреваемых в подготовке взрыва в комендатуре.
Напомним, на прошлой неделе в одной из колоний в Таджикистане заключенный сторонник ИГ поднял бунт. При подавлении волнения были убиты 13 осужденных.
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