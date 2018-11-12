Порошенко признал: Украина является беднейшей страной Европы

Украинский президент Петр Порошенко признал, что Украина является одной из самых бедных стран Европы. Порошенко заявил, что в настоящее время Украина "восстановила" рост экономики, но его недостаточно, чтобы "восстановление" уровня жизни почувствовали жители всех украинских регионов.

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Порошенко не стал говорить, сколько украинцев покинули страну. Ранее приводилась статистка - население Украины составляет около 43 миллионов человек. Эксперты сейчас утверждают: родину покинули миллионы украинцев, в стране осталось 26 - 28 миллионов человек.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его пока недостаточны, чтобы восстановление уровня жизни людей почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - цитируют Порошенко украинские СМИ.

МВФ настаивает, чтобы Киев поднял цены на газ для населения.