На Донбассе боевик ВСУ госпитализирован после драки с пьяным командиром

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил о доставке в госпиталь бойца ВСУ после конфликта с нетрезвым командиром. Командованию об инциденте не докладывали. Нетрезвый боец ВСУ расстрелял сослуживцев на Донбассе

По словам Марочко, после рукоприкладства пьяного командира 59-й бригады у одного из бойцов диагностированы множественные переломы ребер, а также закрытая черепно-мозговая травма.

Известно, что инцидент произошел в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), передает ИА Новороссия. О том, что послужило причиной избиения рядового, не сообщается.