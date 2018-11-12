На Донбассе боевик ВСУ госпитализирован после драки с пьяным командиром
12 ноября 2018, 19:31 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил о доставке в госпиталь бойца ВСУ после конфликта с нетрезвым командиром. Командованию об инциденте не докладывали.
По словам Марочко, после рукоприкладства пьяного командира 59-й бригады у одного из бойцов диагностированы множественные переломы ребер, а также закрытая черепно-мозговая травма.
Известно, что инцидент произошел в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»), передает ИА Новороссия. О том, что послужило причиной избиения рядового, не сообщается.
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