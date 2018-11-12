В крупном торговом центре Минска обрушился потолок
12 ноября 2018, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]
В столице Белоруссии Минске в крупном торговом центре на площади порядка 150 квадратных метров произошло обрушение потолочных перекрытий. В настоящий момент известно об одном пострадавшем.
На месте работают правоохранители. Обстоятельства уточняются, говорится в сообщении ГУВД Минска в Twitter. При обрушении потолка пострадала девушка-продавец. Она доставлена в больницу в состоянии шока с черепно-мозговой травмой.
В настоящее время ведется разбор завалов. О том, есть ли другие пострадавшие в результате случившегося, пока неизвестно.
Первое видео из ТЦ Арена-Сити в Минске. pic.twitter.com/exk7HwQop9— Maxim Pushkin (@mc_maxim) 12 ноября 2018 г.
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