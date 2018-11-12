Константинопольский патриарх примеряет функции главного судьи

Константинополю очень важно смоделировать новую ситуацию в православном пространстве, присвоив себе главные функции – функции распоряжения территориями и функция главного судьи, которому можно апеллировать, считает специалист по истории русского православия Сергей Кравец.



Влияние на Константинопольского патриарха оказывает государственный департамент США. Только при его поддержке православная миссия в Турции сохранила свои территории, недвижимость и влияние. То, что в этой ситуации президент Турции может действительно разыгрывать какие-то свои политические игры со своими интересами – это тоже возможно, но, если бы все зависело от турецкого правительства в ХХ веке Константинопольского патриарха бы не было в Стамбуле. Несомненно, оно несколько раз пыталось лишить его вообще территории. В 1950-е годы были жуткие погромы, спровоцированные турецким правительством, и уже вставал вопрос о том, чтобы перевести патриархию из Стамбула в Шамбизи в Швейцарию. Но, несомненно, константинопольские патриархи держатся за место, потому что, если они потеряют и свой Фанар, то уже и всякая связь с былой империей будет разрушена.



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