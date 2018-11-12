На выборах глав ЛНР и ДНР победили Леонид Пасечник и Денис Пушилин

Центральные избирательные комиссии самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик подвели итоги выборов, которые состоялись 11 ноября. В ДНР на выборах главы победил Денис Пушилин, в ЛНР - Леонид Пасечник.

СМИ сообщили о провале плана Порошенко по переизбранию на пост лидера Украины

Председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова привела результаты подсчета голосов избирателей. За Дениса Пушилина по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 60,85%, Роман Евстифеев набрал 7,75% голосов, Владимир Медведев — 6,5%, Роман Храменков — 14,2%, Елена Шишкина — 9,3%, - сообщает РИА Новости.

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко рассказала, что Леонид Пасечник набрал 68,3% голосов. За Олега Коваля проголосовали 16,55% избирателей, за Людмилу Руснак — 5,9%, за Наталью Сергун — 7,95%. Недействительными признаны 1,3% бюллетеней.

Напомним, Пасечник - действующий глава ЛНР, сменил Игоря Плотницкого. Денис Пушилин исполнял обязанности после убийства Александра Захарченко.

Петр Порошенко уже заявил, Украина не признает выборы и пригрозил ноаыми санкциями. В России считают, что минские соглашения не препятствуют выборам в ДНР и ЛНР.