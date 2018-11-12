Усиление России в Сирии только укрепит дружбу с Израилем

В небе над Сирией уже более месяца не видно ни израильских самолётов, ни беспилотников, ни ракет. Разумеется, от мира не укрылось то, как после гибели нашего радиоэлектронного разведчика Ил-20 и ответных мер России «грозный и могучий» Израиль, не переставая делать громогласные и многообещающие заявления, быстренько убрался в своё логово.



На региональном уровне Израиль является силой, превосходящей своих соседей. Но это ощущение региональной силы, как и заступничество США, порождает в израильских обществе и армии некое головокружение от успехов, которое в итоге ничем хорошим не закончится.



Израиль при всех своих региональных возможностях и США за спиной понимает, что не стоит пытаться драться с ядерной сверхдержавой. И что Россия, если её вынудят вступить в военное столкновение с Израилем, пойти на попятный не сможет. Проиграть тоже. Россия, не имея в регионе крупных группировок обычных войск и сил, в случае чего может сразу перейти к средствам высокой мощности вроде массированных ударов КР. Последствия этого все представляют. По сути, у Израиля и России нет точек пересечения геополитических интересов, если бы израильтяне не пытались что-то уничтожать в Сирии. Как только удастся их от этого отучить – всё остальное нас волновать перестанет. С Израилем мы вполне плодотворно сотрудничали даже в военных делах. Поэтому, чем сильнее будет российская группировка в Сирии и чем сильнее станет Сирия – тем лучше для Израиля. Полезнее – целее будет.



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