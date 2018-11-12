Обозначены условия успешности сценария прекращения гражданской войны в Донбассе

Украинский политический деятель Виктор Медведчук заявил, что готовит сценарий завершения гражданской войны в Донбассе. Деталями своего плана Медведчук поделился с представителями прессы.

Как рассказал политик, его план предусматривает предоставление самопровозглашенным ДНР и ЛНР автономии и возможности самостоятельного формирования местной власти, а также амнистию для жителей Донбасса, принимавших участие в боевых действиях. Если Киев пойдет по этому пути, успех мирному урегулированию гарантирован, процитировал Виктора Медведчука ТАСС.

Кроме того, собеседник журналистов высказался по поводу минских соглашений. Согласно точке зрения украинского политика, в настоящее время у данных договоренностей нет альтернативы.

Ранее сегодня сообщалось, что киевский эксперт Сергей Шабовта назвал признаки «краха» воюющей против ополчения Донбасса армии Украины.