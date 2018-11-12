Бывший разведчик заявил о подготовке властями Америки блицкрига против России

Соединенные Штаты готовятся к вооруженному конфликту с Российской Федерацией. Такое заявление в отечественном телеэфире сделал Яков Кедми, бывший сотрудник разведки Израиля.

Выступая на одном из политических ток-шоу канала «Россия-1», аналитик отметил, что американские власти в 2000-х годах разработали план блицкрига против РФ. По словам Кедми, данный план предусматривает «единый военный удар» по стране. Экс-разведчик добавил, что для агрессии США будет подыскан предлог. В качестве него, как полагает эксперт, могут быть избраны события на постсоветском пространстве.

Ранее в понедельник сообщалось, что американским городам предрекли уничтожение российскими ракетами в случае ядерной войны между государствами. Соответствующий прогноз в ходе разговора с представителями СМИ озвучил эксперт Виктор Литовкин.