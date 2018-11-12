Куртку Майкла Джексона продали на аукционе за невероятную сумму

На аукционе Julien’s Auctions в США продали одну из курток короля мировой поп-музыки Майкла Джексона. Согласно последним данным, покупатель заплатил за нее сумму, которая в три раза превышает оценочную.

Речь идет о черной куртке артиста, в которой он выступал в рамках своего первого сольного концертного турне Bad (1987-1989). За предмет одежды удалось выручить 298 тысяч долларов, передает издание Daily Mail. Известно, что на ткани есть автограф Майкла Джексона.