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Россия не расширяется, а собирает то, что ей принадлежало
12 ноября 2018, 12:49 [ «Аргументы Недели» ]
«Русский мир» на самом деле не означает расширения. Он означает восстановление утраченного. А значит, всё это у нас было! Было! Но мы его потеряли и теперь с трудом, с болью, порой с кровью собираем обратно. Говоря умными словами, это не прогрессивная интеграция, а реинтеграция.
Что же такое – «Русский мир»? Ответ на этот вопрос – одна из главных тем книги Юрия Сторчака. Автор не просто рассуждает на заданную тему. Создатель и президент Global Media Group, глава общественной организации «Центр информационных коммуникаций». Учёный, градостроитель, историк, идеолог и аналитик глобализации, политолог, политтехнолог, пиарщик, писатель, журналист, сценарист, режиссёр, продюсер. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств и Киевский национальный университет строительства и архитектуры, кандидат технических наук. Работал в Министерстве финансов Украины, Верховном совете Украины, электронных и печатных средствах массовой информации Украины и России. То есть это человек, знающий тему вдоль и поперёк и отдавший изучению вопроса много времени и сил.
Хочется нам этого или нет, согласны с этим «небратья» или нет, но «Русский мир» изначально, от корней, состоял из триединства Руси – Великой, Малой и Белой. Это научный факт. Можно сказать – медицинский. И сколько ни кричи «не брат ты мне» – ничего от этого не изменится, пишет Сторчак.
В своей книге он предлагает читателя самим делать собственные выводы из её содержания, в частности, о том, к чему и куда нужно стремиться в настоящем и будущем России, Украине и их окружению, какие реалистичные цели и задачи перед собой ставить. Какую политику проводить, чтобы не оказаться вольно или невольно обманутыми в своих романтичных надеждах, не стать жертвами различных машин пропаганды и безответственных заявлений политиков-популистов или откровенных авантюристов и негодяев, которых волею судьбы и стихий народных эмоций хоть и ненадолго выносит к вершинам высшей власти, но их деятельность там оказывается разрушительной как для них самих, так и для отдельных рядовых граждан и страны в целом».
Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".
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