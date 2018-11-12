Белоруссия планирует стать морской державой

Белорусский посол в Турции Андрей Савиных заявил, что Белоруссия может стать морской державой. Сейчас турецкая сторона рассматривает возможность строительства морского порта в Брагинском районе страны.

В рамках визита турецкой делегации в Гомель Савиных отметил, что в случае, если порт будет создан, Белоруссии откроются рынки около двадцати стран, передает "Росбалт" данные БЕЛТА.

Важным фактором станет то, что белорусские власти смогут снизить стоимость транспортировки грузов. Кроме того, у страны появятся возможности, о которых ранее нельзя было и мечтать. Предполагается, что благодаря порту Гомельская область превратится в один из ключевых двигателей экономического роста для всей Белоруссии.