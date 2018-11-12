Озвучены грозящие распадом Украины последствия отказа Киева от борьбы за Крым

Отказ Киева от борьбы за российский Крым приведет к опасным последствиям для территориальной целостности Украины. Такой прогноз в разговоре с представителями прессы озвучил политический эксперт Сергей Постоловский.

Согласно точке зрения киевского аналитика, признание украинским руководством потери полуострова запустит эффект домино. После отказа от притязаний на Крым процесс распада страны может продолжиться, отметил Постоловский. Эксперт, процитированный сайтом «ПолитНавигатор», назвал в качестве следующих кандидатов на отделение Закарпатье и Северную Буковину, на территории которой расположена Черновицкая область.

Некоторое время назад сообщалось, что на Украине придумали новый план отторжения Крыма от России. Актриса и телеведущая Янина Соколова заявила, что входящий в состав РФ регион необходимо «подарить» Соединенным Штатам.