Названы мотивы австралийки, которая в магазине подкладывала иглы в клубнику
12 ноября 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
Суд австралийского города Брисбен установил, по какой причине женщина в одном из супермаркетов подкладывала иглы в клубнику. Речь идет о 50-летней Ми Ут Тринх, которая живет в штате Квинсленд.
Согласно последней информации, женщина совершала эти действия из мести, однако не уточняется, кому именно она хотела отомстить, передает телеканал ABC.
Известно, что в рамках заседания суда Ми Ут Тринх были предъявлены обвинения сразу по семи пунктам. Уточняется также, что ДНК местной жительницы найдены в коробке с клубникой в штате Виктория. Подчеркивается, что данное расследование будет продолжаться.
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