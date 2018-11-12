Названы мотивы австралийки, которая в магазине подкладывала иглы в клубнику

Суд австралийского города Брисбен установил, по какой причине женщина в одном из супермаркетов подкладывала иглы в клубнику. Речь идет о 50-летней Ми Ут Тринх, которая живет в штате Квинсленд.

Согласно последней информации, женщина совершала эти действия из мести, однако не уточняется, кому именно она хотела отомстить, передает телеканал ABC.

Известно, что в рамках заседания суда Ми Ут Тринх были предъявлены обвинения сразу по семи пунктам. Уточняется также, что ДНК местной жительницы найдены в коробке с клубникой в штате Виктория. Подчеркивается, что данное расследование будет продолжаться.