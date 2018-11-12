Стали известны признаки «краха» воюющих против ополченцев республик Донбасса ВСУ
12 ноября 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины, участвующие в конфликте на востоке страны, постиг «крах». Такое заявление сделал киевский эксперт Сергей Шабовта.
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о значительном росте небоевых безвозвратных и санитарных потерь ВСУ. Данный показатель по состоянию на октябрь текущего года составил почти 18 тысяч человек.
Сергей Шабовта, которого процитировал сайт «ПолитНавигатор», отметил, что «такие высокие цифры» свидетельствуют о «крахе» украинской армии. Еще одним признаком бедственного положения, в котором оказались ВСУ, аналитик назвал провал очередной призывной кампании в стране. Так, в Киеве в военкоматы явились только 10% молодых людей, получивших повестки.
Ранее в понедельник сообщалось, что украинские силовики атаковали населенные пункты ДНР в день выборов главы самопровозглашенного государства.
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