Вооруженные силы Украины, участвующие в конфликте на востоке страны, постиг «крах». Такое заявление сделал киевский эксперт Сергей Шабовта.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о значительном росте небоевых безвозвратных и санитарных потерь ВСУ. Данный показатель по состоянию на октябрь текущего года составил почти 18 тысяч человек.

Сергей Шабовта, которого процитировал сайт «ПолитНавигатор», отметил, что «такие высокие цифры» свидетельствуют о «крахе» украинской армии. Еще одним признаком бедственного положения, в котором оказались ВСУ, аналитик назвал провал очередной призывной кампании в стране. Так, в Киеве в военкоматы явились только 10% молодых людей, получивших повестки.

Ранее в понедельник сообщалось, что украинские силовики атаковали населенные пункты ДНР в день выборов главы самопровозглашенного государства.